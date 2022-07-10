Північна Корея заявляє, що провела стрілянини на тлі спільних військових навчань США та Південної Кореї.

КНДР удосконалює свої озброєння, щоб мати козирі у можливих переговорах зі США щодо послаблення санкцій та/або гарантіях безпеки, інформує ZN.ua.

Північна Корея заявляє, що провела стрілянини на тлі спільних військових навчань США та Південної Кореї.

У неділю урядПівнічної Кореї заявив, що країна успішно провела випробування нещодавно розробленої тактичної керованої зброї. Заява була опублікована через кілька днів після того, як Сполучені Штати направили до Південної Кореї сучасні винищувачі для спільного навчання, повідомляє AP NEWS.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї у своїй заяві повідомив, що в неділю вдень виявив кілька траєкторій, ймовірно, північнокорейської артилерії.

Офіс президента Республіки Корея повідомив, що передбачувані стрільби проводилися біля західного узбережжя КНДР. За його словами, директор національної безпеки Кім Сун Хан перевірив готовність південнокорейських збройних сил, і його відомство уважно стежить за ситуацією.

Минулого тижня шість американських винищувачів F-35 з авіабази Ейельсон на Алясці прибули до Південної Кореї для спільних навчань із південнокорейськими винищувачами.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що розміщення винищувачів спрямоване на демонстрацію об'єднаної оборонної позиції союзників та стримування потенційної зовнішньої агресії, а також покращення оперативної сумісності військово-повітряних сил США та Республіки Корея. У заяві американських військових йдеться, що американські літаки планують діяти над Південною Кореєю та прилеглими водами під час запланованої 10-денної навчальної місії.

Північна Корея зазвичай розглядає спільні навчання США та Південної Кореї як репетицію вторгнення та відповідає на них випробуваннями власної зброї. Влада КНДР також заявляла, що була змушена розробити ядерну зброю, щоб впоратися з військовими погрозами США.

Незважаючи на серію ракетних випробувань на початку цього року, Північна Корея не провела очікуваного випробування ядерної бомби. Офіційні особи Сеула вважають, що це, швидше за все, пов'язане зі спалахом COVID-19 і протидією Китаю, останнього великого союзника і спонсора КНДР.

Як повідомлялося раніше, агресія Росії проти України надала країнам-ізгоям потужний аргумент для виправдання створення власного ядерного арсеналу.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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