У Черкасах ДСНС провела унікальну операцію зі знищення ворожої ракети: опубліковано фото

У п'ятницю, 19 серпня, у Черкасах в акваторії річки Дніпро рятувальники провели роботи з гуманітарного розмінування, під час якого знищили уламки ракети.

Фотокореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков поділився знімками з цього заходу, інформує Апостроф .

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили уламки ракети Х невстановленої серії та через неможливість транспортування вирішили підірвати їх на місці.

В операції брала участь велика кількість рятувальників, використовувалися малі та технічні судна Нацполіції та ДСНС.

Розвідка водойми проводилася із залученням водолазів та безпілотних літальних апаратів. Піротехніки приєднали до уламків вибухівку і на безпечній відстані здійснили контрольований вибух за допомогою електродетонатора.