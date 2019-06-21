Андрей Клюев собрался в Раду, - СМИ

У пограничников нет данных о его выезде за границу.

Андрей Клюев собрался в Раду, - СМИ
Фото: zn.ua

Бывший "регионал" Андрей Клюев собирается баллотироваться в Верховную Раду по округу №46 с центром в Бахмуте.

Об этом сообщил телеграм-канал The Newsroom журналисток Татьяны Николаенко и Оксаны Денисовой.

По их данным, Клюев баллотируется от Либерально-демократической партии, что позволяет ему не подавать документы лично. Их принес представитель партии, и сейчас они находятся на рассмотрении в ЦИК.

Клюев с 2014 года живет за границей, но оказалось, что у Госпогранслужбы нет данных о его выезде. Последняя официальная отметка датируется началом января 2014 года и свидетельствует о том, что Клюев вернулся из-за границы.

На основании этого Клюев может обойти требование о 5-летнем проживании в Украине перед выборами.

Напомним, что Клюев при Януковиче был первым вице-премьером, секретарем СНБО и главой Администрации президента.

28 февраля 2014 года Клюев объявлен в розыск. Служба безопасности Украины установила, что он находится на территории РоSSии.

Несмотря на то, что Клюев может быть причастен к массовым убийствам на Майдане, за пять лет органы правосудия так и не смогли привлечь его к ответственности. В 2019 году Клюев успешно добился снятия европейских санкций.


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