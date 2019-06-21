У Шуфрича нашли незадекларированных активов на 27 млн гривен

В декларации за 2016 год нардеп не указал стоимость двух земучастков, двух жилых домов и шести квартир.

У Шуфрича нашли незадекларированных активов на 27 млн гривен
Фото: Макс Требухов

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в ходе проверки деклараций народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича обнаружило признаки декларирования недостоверной информации на более 27 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Так, Шуфрич в декларации за 2016 год не указал стоимость двух земельных участков, двух жилых домов и шести квартир. Сведения об еще одном участке депутата в декларациях вообще отсутствуют.

Подавая декларацию за 2017 год, депутат уже указал информацию о стоимости квартир. "Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а, следовательно, известна депутату", - отмечают в НАПК.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 год составляет более 14 млн гривен, а за 2017 год - более 13 млн гривен.

"Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины", - напомнили в Нацагентстве.

О выявленных правонарушениях НАПК проинформировало Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, Шуфрич баллотируется на выборы в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".


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