У Шуфрича нашли незадекларированных активов на 27 млн гривен
В декларации за 2016 год нардеп не указал стоимость двух земучастков, двух жилых домов и шести квартир.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в ходе проверки деклараций народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича обнаружило признаки декларирования недостоверной информации на более 27 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Так, Шуфрич в декларации за 2016 год не указал стоимость двух земельных участков, двух жилых домов и шести квартир. Сведения об еще одном участке депутата в декларациях вообще отсутствуют.
Подавая декларацию за 2017 год, депутат уже указал информацию о стоимости квартир. "Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а, следовательно, известна депутату", - отмечают в НАПК.
Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 год составляет более 14 млн гривен, а за 2017 год - более 13 млн гривен.
"Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины", - напомнили в Нацагентстве.
О выявленных правонарушениях НАПК проинформировало Национальное антикоррупционное бюро.
Напомним, Шуфрич баллотируется на выборы в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.06.2019 08:57
21.06.2019 09:53