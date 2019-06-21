В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника

Офицер пытался подкупить сотрудника военкомата.

В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники ГБР и СБУ задержали в Черновицкой области по подозрению в получении взятки начальника Глыбокского отделения полиции по подозрению в попытке подкупить сотрудника военкомата.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По версии следствия, начальник отделения полиции за 2000 долларов обещал знакомому помочь в признании его непригодным к военной службе. Получив деньги в гривневом эквиваленте, полицейский передал их старшему офицеру отдела комплектования Новоселицкого районного военного комиссариата.

Во время передачи средств работника полиции задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении в даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины).

Имя подозреваемого не называется. Должность начальника Глыбокского отделения полиции занимает Федор Лупул.

Напомним, что сейчас в Украине проходит призывная кампания.

Согласно указу главы государства, призыв на срочную службу проходит с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях Украины.

В ряды Вооруженных сил Украины призываются годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.


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