НАТО усиливает сотрудничество с военной разведкой Украины

Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности.

НАТО усиливает сотрудничество с военной разведкой Украины
Фото: 17tv.com.ua

Разведывательные структуры стран-членов НАТО активизируют сотрудничество с военной разведкой Украины.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Наращивание взаимодействия принято во время официального визита начальника Главного управления разведки Василия Бурбы в страны Балтии.

Во время переговоров генерал-полковник Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации РоSSии на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

"С целью своевременного выявления признаков подготовки РоSSии к расширению вооруженной агрессии против нашего государства и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей руководители военных разведок Североатлантического альянса и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией. Сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР Минобороны Украины и НАТО. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности", - говорится в сообщении.

По результатам встреч Бурбы с начальниками военных разведок Литвы, Латвии и Эстонии был налажен обмен опытом противодействия роSSийской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности - в области кибернетической разведки.

Напомним, в марте военная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в Европе. Тем не менее, американская разведка считает маловероятным масштабное нападение РоSSии на Украину в 2019 году.


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