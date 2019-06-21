Нардеп Гончаренко решил баллотироваться по мажоритарке

Политик идет в Раду по округу в Одесской области.

Нардеп Гончаренко решил баллотироваться по мажоритарке
Фото: prm.ua

Заместитель главы фракции БПП в парламенте Алексей Гончаренко заявил о намерении баллотироваться в Раду по мажоритарному округу в Одесской области.

Об этом Гончаренко написал в Facebook.

"Я иду в Раду от Подольска, Балты, Кодымы, Саврани, Окон и я надеюсь на вашу поддержку!", - заявил он.

Гончаренко отметил, что на протяжении двух лет он приезжает регулярно на округ и работает "с людьми и для людей". Он отчитался о проделанной работе и добавил, "что этого мало и нужно еще больше".

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Павел Климкин передумал баллотироваться в Верховную Раду.


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