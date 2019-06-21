В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSии

На протяжении ряда лет они фотографировали военный аэродром в Шяуляе и передавали снимки РоSSии.

В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSии
Фото: СС0 Public Domain

В Литве двое мужчин приговорены к длительным срокам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу РоSSии.

Оба фигуранта признаны виновными в передаче информации роSSийской разведке и приговорены к 4 годам и 9 месяцам заключения каждый, передает DW.

Из сообщения генеральной прокуратуры в Вильнюсе следует, что мужчины, 1966 и 1961 годов рождения, на протяжении целого ряда лет фотографировали территорию и коммуникационные структуры военного аэродрома в Шяуляе и затем передавали эти снимки роSSийской разведке. Их задержали в конце 2017 года.

На закрытом судебном заседании оба признали свою вину, сообщило агентство BNS со ссылкой на представителя суда.

В Шяуляе дислоцированы самолеты стран НАТО, которые патрулируют воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой.


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