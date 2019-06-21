Апелляционный суд Киева арестовал земучасток на Институтской до окончания следственного эксперимента

Таким образом, строительство Музея Революции достоинства на участке запрещено.

?Апелляционный суд Киева арестовал земучасток на Институтской до окончания следственного эксперимента
Улица Институтская в Киеве

Киевский апелляционный суд арестовал земельный участок на улице Институтской в Киеве до завершения следственного эксперимента.

Об этом говорится в сообщении "Адвокатской совещательной группы" в Фейсбуке.

"Суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на земельный участок (место расстрела) по ул. Институтской. Пострадавшие ожидают завершения всех следственных экспериментов по делам Майдана", - говорится в сообщении.

Таким образом, на этом участке запрещено строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Напомним, аллея Героев Небесной Сотни в Киеве подлежит реконструкции под мемориальный комплекс памяти погибших на Майдане в 2014 году. Зимой 2019 года там начали подготовительные работы для начала строительство, а в мае начали разбирать брусчатку. Это было сделано без согласования с Департаментом специальных расследований Генпрокуратуры, который еще не завершил все необходимые следственные эксперименты. Департамент попросил музей Революции Достоинства приостановить работы на период с 13 до 29 мая с целью сохранения ландшафта и обстановки на территории в том виде, в котором они были в момент событий 2014 года.

Мемориальный комплекс Геров Небесной сотни будет состоять из двух частей. В начале - со стороны Майдана и Крещатика - должна появиться мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из 107 плит с именами каждого из Небесной Сотни. Накладываясь друг на друга, они будут создавать сплошную стену.

Мост над аллеей Героев Небесной сотни станет условной границей начала нового пространства - парковой зоны (сейчас там дорога). По обе стороны аллеи высадят 100 лип.


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