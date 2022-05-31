"Нам нельзя успокаиваться": Данилов рассказал, что нужно сделать для окончания войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов

Секретарь СНБО призвал украинцев не ждать быстрого окончания войны, и рассказал, что еще предстоит сделать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что война с россией быстро не завершится, и рассказал, что мы должны сделать, чтобы победить. Об этом он заявил в интервью изданию "Укринформ".

На вопрос о том, какие выводы можно сделать за почти 100 дней войны Украины с роSSийскими оккупантами, Данилов коротко ответил – "выводы делать еще рано". Также он считает, что люди, которые заявляли, что война закончится быстро – говорили опасную вещь.

Алексей Данилов

"К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам к победе многое нужно сделать. Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны. До тех пор, пока они не закончатся, пока последний роSSийский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задание роSSийской федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим следует жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы", - рассказал Алексей Данилов.

андрей ермак владимир зеленский алексей данилов фото:president.gov.ua


Галина Струс, politeka.net

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