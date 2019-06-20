Посол Украины в Грузии покинул выступление роSSийского депутата в знак протеста
Депутат по совместительству является президентом Межпарламентской Ассамблеи православия.
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской Ассамблеи православия, роSSийского депутата Сергея Гаврилова в знак протеста. Об этом сообщили на странице "Публичная дипломатия Украины от МИД" на фейсбуке.
"Я буду комментировать только желание ортодоксальной церкви Украины. Все украинцы хотят собственную церковь, и то, что мы знаем и что получили, - это жесткое сопротивление со стороны Москвы ", - сказал Долгов.
На вопрос о том, как бы он оценил тот факт, что РоSSия является председателем Межпарламентской Ассамблеи православия, посол сказал, что это решение зависит от членов организации.
«РоSSия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сегодня. Сегодня у нас один погибший и четверо раненых военных. Это для нас РоSSия...Христианская религия и церковь - это мирное существование, а не оккупация территорий», - добавил посол.
19-22 июня в Грузии проходит сессия 26-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетило около 100 участников делегаций 25 стран.
Напомним, Игорь долгов занимает пост посла в Грузии с 1 февраля 2017 года. В 2015 году он занимал пост заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.
В2002-2004 годах был послом в Турции, в 2006-2008 годах - послом в Германии, в 2010-2015 годах - послом в Бельгии, Люксембурге и главой миссии Украины при НАТО.
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Политика
20.06.2019 10:54