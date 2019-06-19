Одесский облсовет рассмотрит вопрос о досрочном увольнении Александра Ройтбурда

Проект решения на голосование депутатов внес представитель "Оппозиционного блока" Виталий Саутенков.

Одесский облсовет рассмотрит вопрос о досрочном увольнении Александра Ройтбурда

Одесский областной совет внес в повестку дня сессии 19 июня вопрос о досрочном разорвании контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

За внесение этого вопроса депутаты проголосовали с третьего раза: первый раз "за" проголосовало 34 человека из 69 присутствоваших. Позже депутаты вернули проект решения на включение в повестку дня и "за" проголосовало 36 человек. Система зарегистрировала это как непринятое решение, поэтому глава облсовета Урбанский все равно внес проект решения в повестку дня.

Проект решения об увольнении Ройтбурда внес депутат облсовета из фракции "Оппозиционного блока" Виталий Саутенков, сославшись на нормы закона "О культуре". Этот депутат неоднократно выступал против назначения художника на пост директора музея, несмотря на то, что Ройтбурд выиграл конкурс, согласно закону "О культуре".

"Для того, чтобы разорвать контракт с директором [подведомственного] музея, нужно иметь на это основания, – комментирует народный депутат Ирина Подоляк, автор норм закона о конкурсном отборе руководителей учреждений культуры. – Основания для разрыва контракта – невыполнение этого контракта. Увеличение продажи билетов, ремонт музея таковыми не являются. Это решение – политическое, это часть реванша "регионалов". Это решение может и должно быть оспорено в суде".

Александр Ройтбурд работает директором ОХМ с марта 2018 года.


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