В Белом Доме нет согласия по вопросу конфискации роSSийских активов – NYT
Некоторые считают, что после конфискации может пошатнуться доверие к США как надежному месту для хранения активов
Среди чиновников администрации президента США нет согласия относительно того, стоит ли конфисковывать подсанкционные роSSийские активы и направлять их на восстановление Украины. Некоторые чиновники в Белом Доме считают, что это подорвет инвестиционную привлекательность США. Об этом сообщает
По информации издания, в Белом доме продолжаются обсуждения того, следует ли США присоединяться к конфискации активов россиян и роSSийских компаний, попавших под санкции и замороженных в США. И сейчас у США нет твердой позиции относительно судьбы активов. Несколько высокопоставленных чиновников на условиях анонимности сообщили, что эти споры пока не принесли результата и решение пока не принято.
Один из чиновников США выразил обеспокоенность, что хотя изъятие средств было бы удовлетворительным и оправданным, но могло бы негативно повлиять на репутацию США как самого безопасного места в мире для того. В частности, министерша финансов США Джанет Йеллен предостерегает, что из-за этой конфискации страны могут не захотеть хранить свои резервы в долларах, опасаясь, что в будущих конфликтах США и их союзники конфискуют средства.