В Белом Доме нет согласия по вопросу конфискации роSSийских активов – NYT

Среди чиновников администрации президента США нет согласия относительно того, стоит ли конфисковывать подсанкционные роSSийские активы и направлять их на восстановление Украины. Некоторые чиновники в Белом Доме считают, что это подорвет инвестиционную привлекательность США . Об этом сообщает The New York Times .

По информации издания, в Белом доме продолжаются обсуждения того, следует ли США присоединяться к конфискации активов россиян и роSSийских компаний, попавших под санкции и замороженных в США . И сейчас у США нет твердой позиции относительно судьбы активов. Несколько высокопоставленных чиновников на условиях анонимности сообщили, что эти споры пока не принесли результата и решение пока не принято.