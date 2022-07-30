Удар по Оленівці — свідоме масове вбивство українських військовополонених — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав удар по Оленівці Донецької області свідомим російським воєнний злочином, свідомим масовим вбивством українських військовополонених. Про це він заявив у традиційному вечірньому зверненні.

«Коли оборонці Азовсталі виходили з заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров’я наших воїнів. Сьогодні ЗСУ, СБУ , ГУР і уповноважений Верховної Ради виступили зі спільною заявою до ООН та Червоного Хреста, як гарантів тих домовленостей щодо захисників Азовсталі. Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати, повинні захистити життя сотень українських військовополонених», — підкреслив Зеленський.

Він також вкотре наголосив на необхідності визнати Росію державою-спонсором терроризму.

«Має бути чітке юридичне визнання Росії державою-спонсором тероризму. Особливо зараз я звертаюсь до США : рішення потрібне, потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі», — заявив президент.

Він також повідомив, що інформація про скоєний РФ військовий злочин в Оленівці винесений українською дипломатією на найвищий міжнародний рівень.

«Радбез ООН поінформований, усі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулось насправді. Росії нікого не вдасться обманути», — наголосив він.

Президент вкотре підкреслив, що кожен окупант, який знущається з українців, має розуміти, що відплата буде.

«Кожен з російських вбивць, який сподівається, що їх не притягнуть до відповідальності, що вони нібито десь сховаються, хай знають, що вони будуть відповідати в будь-якому випадку. Географія, час, кордони стіни — не зупинять справедливу відплату», — додав Зеленський.