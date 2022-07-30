Удар по Оленівці — свідоме масове вбивство українських військовополонених — Зеленський

Президент вкотре наголосив на необхідності визнати Росію державою-спонсором тероризму, інформує ZN.ua.

Удар по Оленівці — свідоме масове вбивство українських військовополонених — Зеленський
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський назвав удар по Оленівці Донецької області свідомим російським воєнний злочином, свідомим масовим вбивством українських військовополонених. Про це він заявив у традиційному вечірньому зверненні.

«Коли оборонці Азовсталі виходили з заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров’я наших воїнів. Сьогодні ЗСУ, СБУ, ГУР і уповноважений Верховної Ради виступили зі спільною заявою до ООН та Червоного Хреста, як гарантів тих домовленостей щодо захисників Азовсталі. Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати, повинні захистити життя сотень українських військовополонених», — підкреслив Зеленський.

Він також вкотре наголосив на необхідності визнати Росію державою-спонсором терроризму.

«Має бути чітке юридичне визнання Росії державою-спонсором тероризму. Особливо зараз я звертаюсь до США: рішення потрібне, потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі», — заявив президент.

Він також повідомив, що інформація про скоєний РФ військовий злочин в Оленівці винесений українською дипломатією на найвищий міжнародний рівень.

«Радбез ООН поінформований, усі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулось насправді. Росії нікого не вдасться обманути», — наголосив він.

Президент вкотре підкреслив, що кожен окупант, який знущається з українців, має розуміти, що відплата буде.

«Кожен з російських вбивць, який сподівається, що їх не притягнуть до відповідальності, що вони нібито десь сховаються, хай знають, що вони будуть відповідати в будь-якому випадку. Географія, час, кордони стіни — не зупинять справедливу відплату», — додав Зеленський.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Блок рекламы


Похожие новости
У Пентагоні відреагували на масове вбивство українських військовополонених, застерігши не вірити росіянамУ Пентагоні відреагували на масове вбивство українських військовополонених, застерігши не вірити росіянам
Вбивство військовополонених у Оленівці: родичі звернулися до всього світу та провели акцію у КиєвіВбивство військовополонених у Оленівці: родичі звернулися до всього світу та провели акцію у Києві
Трагедія в Оленівці потребує розслідування — посол БританіїТрагедія в Оленівці потребує розслідування — посол Британії
Удар по колонії в Оленівці: пошкодження від пожежі не притаманні для HIMARS – звіт ISWУдар по колонії в Оленівці: пошкодження від пожежі не притаманні для HIMARS – звіт ISW
Україна винесла на Раду безпеки ООН обговорення теракту в ОленівціУкраїна винесла на Раду безпеки ООН обговорення теракту в Оленівці
Червоний Хрест надіслав запит на доступ до колонії в Оленівці, де загинули українські бійціЧервоний Хрест надіслав запит на доступ до колонії в Оленівці, де загинули українські бійці
Зеленський представив нового командувача ССО ХоренкаЗеленський представив нового командувача ССО Хоренка
Удар по Оленівці: причетним до вбивства українців загрожує довічне ув’язненняУдар по Оленівці: причетним до вбивства українців загрожує довічне ув’язнення
Ми готові до експорту українського зерна — ЗеленськийМи готові до експорту українського зерна — Зеленський
Мета удару по Оленівці — зірвати домовленості щодо обмінів — офіс президента
Последние новости
Подгружаем последние новости