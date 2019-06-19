Партия Порошенко предостерегла своих депутатов в Харькове от поддержки проспекта Жукова

Двоим представителям "Солидарности" грозит отзыв мандата.

Партия Порошенко предостерегла своих депутатов в Харькове от поддержки проспекта Жукова
Фото: city.kharkov.ua

Партия "Европейская солидарность" предостерегла своих депутатов в Харьковском городском совете от поддержки переименования проспекта Григоренко в проспект Жукова.

Об этом говорится на сайте партии.

Фракция "Солидарность" в Харьковском горсовете состоит из семи депутатов, и двое из них - Ирина Цветкова и Сергей Куценко - проголосовали за включение в повестку дня сессии вопроса о переименовании проспекта Григоренко.

Партия требует от них отозвать свои голоса, "иначе партия будет принимать решение об исключении этих депутатов из партии и инициировать их лишение депутатских мандатов".

"Европейская солидарность" заявила, что планы Харьковского горсовета вернуть название проспект Жукова - это прямое нарушение законов Украины и попытка реваншизма пророSSийских сил.

Напомним, что современный проспект Петра Григоренко возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР, в 1990 году решением исполкома - в пр. Маршала Жукова, а 17 мая 2016 решением губернатора области на основании закона о декоммунизации - в проспект Петра Григоренко

Весной 2019 года в Харькове запустили петицию о возвращении названия маршала Жукова.

Мэрия поддержала ее на основании того, что к запрещенной символике коммунистического режима не относятся названия топонимов, связанные с изгнанием нацистских оккупантов из Украины.


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