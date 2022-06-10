РоSSийские саперы взрываются на своих же минах 1950-х годов выпуска

Старые мины приходится использовать потому, что деньги на новые разворовало командование армии РФ

РоSSийские саперы взрываются на своих же минах 1950-х годов выпуска
© КГГА, Алексей Самсонов

Боясь наступления ВСУ, россияне проходят Херсонщину боеприпасами, изготовленными в 1950 годах. Дело в том, что средства на более новые боеприпасы командование армии разворовало. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как сообщают в разведке, в результате удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, оккупанты потеряли часть захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике. Чтобы остановить украинских воинов, они срочно строят дополнительные линии обороны, минуют территорию и создают инженерные заграждения. Но при этом используются очень старые боеприпасы.

«Недавно в оккупированную Херсонщину прибыла колонна роSSийских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Присвоив средства на утилизацию, роSSийское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций», – говорится в сообщении ГУР.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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