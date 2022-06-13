ISW: Оккупанты будут продолжать штурм трассы Бахмут-Лисичанск для поддержки окружения последнего

РоSSияне также предпринимали безуспешные попытки продвижения на Довгенькое, Долину и Мазановку между Изюмом и Славянском, информирует ZN.ua.

ISW: Оккупанты будут продолжать штурм трассы Бахмут-Лисичанск для поддержки окружения последнего
Оккупанты, вероятно, будут продолжать штурмовые операции вблизи 'этой трассы для поддержки окружения Лисичанска
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSийские войска 12 июня продолжили наземные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута. Провели безуспешные штурмовые операции во Врубовке и Николаевке, оба населенных пункта находятся вблизи критически важной трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск. Оккупанты, вероятно, будут продолжать штурмовые операции вблизи 'этой трассы для поддержки окружения Лисичанска. Такие данные в последней сводке по итогам прошедших суток приводит Институт изучения войны (ISW).

Также речь идет о вчерашнем продолжении попыток продвижения к юго-востоку от Изюма в сторону Славянска и достижении определенного прогресса. В ведомстве упоминают о заявлениях отрядов терробороны так называемой «ДНР» о взятии под контроль Богородичного, населенного пункта на границе Харьковской и Донецкой областей, примерно в 20 км северо-западнее Славянска.


Оксана Коваль, ZN.ua





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