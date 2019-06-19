Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко

Вопрос обмена заложниками должен решаться не на Минских переговорах, а непосредственно в Москве.

Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Фото: БЕЛТА

Глава политсовета партии "За жизнь", инициатор общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что обмен украинского политзаключенного Олега Сенцова сорвался из-за с ликвидации главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

Медведчук рассказал, что почти договорился об обмене, но "в связи с определенными событиями в Донецке" он сорвался.

"У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал, в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке", - сказал Медведчук. На вопрос, имеет ли он в виду убийство Захарченко, он ответил: "Да. Фактически мы почти договорились".

Медведчук таже заявил, что вопрос обмена заложниками должен решаться не на Минских переговорах, а непосредственно в Москве.

"Поэтому если надо освободить Сущенко, Сенцова, Карпюка, Клыха и многих других - Украина должна вести переговоры с Россией. Ни Минск, ни Донбасс никакого к этому отношения не имеют", - подчеркнул он.

В качестве примера Медведчук привел Надежду Савченко, которую перед освобождением помиловал роSSийский президент после его личных с ним договоренностей.

"Мы же договорились по Савченко? Это я договаривался по ней, не международная общественность. И для этого мне надо было поехать и найти потерпевших, родственников тех журналистов, которые погибли от действий Савченко, как считает роSSийский суд... И я с этими потерпевшими говорил о том, чтобы они обратились к Путину с просьбой о помиловании. И они обратились с этой просьбой, и Путин ее помиловал", - заявил он.

Медведчук добавил, что также вел переговоры с роSSийской стороной по вопросу освобождения захваченных украинских моряков, но перестал это делать, выйдя из минского процесса. Он также заявил, что сейчас общается с роSSийской стороной по другим вопросам, а не по обмену пленными.

"Но только не по обмену. Я не представляю интересы сегодняшней власти. Я могу просить руководство РоSSийской Федерации кого-то освободить. Я прошу, а как у меня получится, поживем - увидим", - сказал Медведчук.

Напомним, Олег Сенцов осужден в РоSSии на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РоSSии. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Медведчук входил в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске, где занимался обменом пленных. В начале декабря 2018 года представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что Медведчук в последнее время не участвовал в работе группы.

В апреле 2019-го президент поручил СБУ изучить деятельность Медведчука в ТКГ. Он заявил, что у него была одна функция - освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах РоSSии. Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря 2018 года.

Сейчас Медведчук возглавляют список бывших "регионалов", которые идут на выборы в Верховную Раду от ОПЗЖ.

Главарь "ДНР" Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва в оккупированном боевиками Донецке.


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