ЕС выделил Украине 29,5 млн евро на поддержку налоговой и таможенной реформ

Общий бюджет программы - 55 млн евро, а завершение ее реализации ожидается в 2022 году.

Центральное агентство по управлению проектами (CPMA, Литва), вместе с представительством Европейского Союза в Украине и совместно с Министерством финансов Украины, Государственной фискальной службой и Государственной налоговой службой начали внедрение программы по управлению государственными финансами (EU4PFM), на которую выделено 29,5 млн евро.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

"Эффективное реформирование системы управления государственными финансами является основой для реализации государственной политики и достижения стратегических целей развития путем поддержания общей фискальной дисциплины, стратегического распределения бюджетных средств, а также эффективного предоставления услуг". - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов вместе с соответствующими госучреждениями подготовило четырехлетнюю стратегию управления финансами, которая была принята в феврале 2017 года.

Компоненты программы EU4PFM, реализация которых началась 18 июня, направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности в сфере IT и HR. На их воплощение Евросоюз выделяет 29,5 млн евро.

Общий бюджет программы составляет 55 млн евро, а завершение реализации ее мероприятий ожидается в 2022 году.

Напомним, 6 марта Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения ГФС. Деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином. Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Предельную численность сотрудников также устанавливает правительство.

Разделение ГФС - один из "маяков" Международного валютного фонда. Этот процесс должен был быть завершен до конца апреля.

В начале мая Кабмин назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы. Конкурс на главу Таможенной службы на данный момент заблокирован судом.