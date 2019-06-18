Вятрович заявил, что его хотят уволить

Директор Института нацпамяти неоднократно критиковал президента Зеленского.

Вятрович заявил, что его хотят уволить
Фото: 24tv.ua

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что новая власть вряд ли хочет видеть его на этом посту.

Об этом он сказал в эфире Громадського.

«Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать», - рассказал Владимир Вятрович.

Директор центрального органа исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти считает, что это связано с его критической позицией в отношении новоизбранного президента Украины Владимиру Зеленскому.

«Я достаточно жестко критикую его за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики», - пояснил Вятрович.

Он также отметил, что возможная потеря должности является одним из главных мотивов уйти в политику в списке партии Порошенко «Европейская солидарность», «потому что мне кажется, что именно в парламенте я смогу защитить очень много тех достижений, которые мы уже сделали в течение этих 5 лет и продолжить эту работу».

Напомним, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович присоединился к партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Он будет идти по списку партии под номером 25.


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