Климкин: для РоSSии украинские моряки - разменная монета, поэтому их не освобождают

РоSSия использует захваченных в Керченском проливе украинских моряков для достижения своих целей на международной арене, в том числе, в международных спорах с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Крым.Реалии.

"Но, понимаете, почему РоSSия отказывается выполнять (решение международного трибунала по морскому праву, - ред.) - мы ей перебили игру. То есть РоSSия хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас использовать их как рычаг. Просто их на что-то обменять", - заявил Климкин.

Министр напомнил, что есть четкое решение международного суда, по которому РоSSия должна освободить украинских моряков. Он надеется, что при широкой международной поддержки украинских моряков удастся вернуть из роSSийского заключения домой.

Напомним, 25 ноября 2018 года роSSийские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РоSSия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. РоSSия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

Вечером, в тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.