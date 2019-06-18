Климкин: для РоSSии украинские моряки - разменная монета, поэтому их не освобождают

Международный трибунал обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряков.

Климкин: для РоSSии украинские моряки - разменная монета, поэтому их не освобождают
Фото: Макс Левин

РоSSия использует захваченных в Керченском проливе украинских моряков для достижения своих целей на международной арене, в том числе, в международных спорах с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Крым.Реалии.

"Но, понимаете, почему РоSSия отказывается выполнять (решение международного трибунала по морскому праву, - ред.) - мы ей перебили игру. То есть РоSSия хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас использовать их как рычаг. Просто их на что-то обменять", - заявил Климкин.

Министр напомнил, что есть четкое решение международного суда, по которому РоSSия должна освободить украинских моряков. Он надеется, что при широкой международной поддержки украинских моряков удастся вернуть из роSSийского заключения домой.

Напомним, 25 ноября 2018 года роSSийские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РоSSия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. РоSSия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

Вечером, в тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Аваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации ДонбассаАваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации Донбасса
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Блок рекламы


Похожие новости
Климкин опроверг свое назначение послом в СШАКлимкин опроверг свое назначение послом в США
В Брюсселе заявили о попытках РоSSии повлиять на выборы в ЕвропарламентВ Брюсселе заявили о попытках РоSSии повлиять на выборы в Европарламент
Климкин назвал вступление в ЕС перспективой 2035 годаКлимкин назвал вступление в ЕС перспективой 2035 года
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООСУкраинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Послы ЕС утвердили продление санкций против РоSSии еще на годПослы ЕС утвердили продление санкций против РоSSии еще на год
Климкин назвал сказками разговоры о вступлении в ЕС за 5-10 летКлимкин назвал сказками разговоры о вступлении в ЕС за 5-10 лет
Климкин попросил нардепов поддержать его отставкуКлимкин попросил нардепов поддержать его отставку
Украина призывает усилить санкции против РоSSии из-за новых арестов в КрымуУкраина призывает усилить санкции против РоSSии из-за новых арестов в Крыму
В РоSSии на учениях морской пехотинец утонул вместе с БТРВ РоSSии на учениях морской пехотинец утонул вместе с БТР
В мае Климкин заработал 130 тыс. гривен, его госсекретарь - 178,8 тыс.В мае Климкин заработал 130 тыс. гривен, его госсекретарь - 178,8 тыс.
Последние новости
Подгружаем последние новости