Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Канцлер сослалась на обезвоживание.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Associated Press, во время церемонии исполнения гимнов Меркель заметно шаталась и ее трясло. Затем она быстро прошла с Зеленским по красной дорожке в здание канцелярии, где проходили переговоры, остановившись по пути, чтобы поприветствовать военный оркестр.

Позже в ходе брифинга Меркель с улыбкой заверила журналистов, что она в порядке.

"Я выпила не меньше трех стаканов воды, которые мне, очевидно, были нужны, и теперь чувствую себя очень хорошо", - сказала Меркель.

Зеленский в свою очередь заверил, что Меркель была в полной безопасности возле него.

По данным немецкого агентства dpa, c Меркель уже происходило нечто похожее в прошлом, когда, как и сегодня, она находилась на палящем солнце. Тогда ее состояние тоже списали на обезвоживание. Сегодня в Берлине было +28 градусов.

Меркель, которая считается самой влиятельной женщиной мира, 65 лет. Есть ли у нее какие-то проблемы со здоровьем, неизвестно, так как законы Германии очень строго защищают подобную информацию.

В 2021 году Ангела Меркель планирует покинуть должность канцлера.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Аваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации ДонбассаАваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации Донбасса
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Блок рекламы


Похожие новости
Макрон перед встречей с Зеленским обсудил с Аваковым сотрудничество в авиасфереМакрон перед встречей с Зеленским обсудил с Аваковым сотрудничество в авиасфере
За время войны на Донбассе от мин погибли 977 гражданских, 1528 - получили раненияЗа время войны на Донбассе от мин погибли 977 гражданских, 1528 - получили ранения
Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее времяЗеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время
КС дал время до конца года для исправления закона об НКРЭКУКС дал время до конца года для исправления закона об НКРЭКУ
Тимошенко обсудила с Зеленским досрочные выборы в РадуТимошенко обсудила с Зеленским досрочные выборы в Раду
В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с ЗеленскимВ Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским
Саакашвили рассказал, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее времяСаакашвили рассказал, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее время
Кернес заявил, что восстановит поваленный памятник Жукову в ближайшее времяКернес заявил, что восстановит поваленный памятник Жукову в ближайшее время
Зеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД ФранцииЗеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД Франции
"У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией", - Зеленский в ходе встречи с сенатором США"У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией", - Зеленский в ходе встречи с сенатором США
Последние новости
Подгружаем последние новости