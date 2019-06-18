АМКУ предлагает Кабмину увеличить плату за подачу жалоб в три раза
"Мы предлагаем увеличить ее и установить на уровне: 15 тыс. гривен на товары/услуги и 45 тыс. гривен - на работы".
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагаеть Кабинету министров увеличить размер платы в три раза за подачу жалоб в комитет.
Об этом написала в Фейсбуке государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.
"На заседании комитета в четверг, 13 июня, было принято решение об обращении к правительству относительно внесения изменений в проект постановления КМУ №291 от 23 марта 2016 года, которым установлен размер платы за подачу жалобы. Мы предлагаем увеличить ее и установить на уровне: 15 тыс. гривен на товары/услуги и 45 тыс. гривен - на работы", - написала она.
По словам Загребельской, основанием для принятия такого решения стал ежегодный рост количества жалоб, поступающих в коллегии: с 665 жалоб в 2011 году и 1765 жалоб в 2016 году до 7786 за 2018 год и 4032 - за пять месяцев 2019-го.
Также на решение повлияла "неизменность размера платы за подачу жалобы в течение длительного срока".
"Размер платы за подачу жалобы был установлено на уровне 5 тыс. гривен на товары/услуги и 15 тыс. гривен - на работы в 2010 году и с этого времени он оставался неизменным. При этом уровень инфляции за этот же период достиг более 270%", - подчеркнула Загребельская.
Кроме этого, отмечает она, грубо нарушаются трудовые права работников департамента и членов коллегии АМКУ: в частности, в день коллегия рассматривает 150-200 жалоб, а рабочее время длится с 8:00 утра и продолжается после полуночи.
Напомним, в проваленном Радой законопроекте об усовершенствовании ProZorro, внесенном бывшим президентом Петром Порошенко в апреле 2018 года, предлагалось дать возможность бизнесу исправлять технические ошибки в тендерной документации в течение 24 часов, а также разрешить подавать жалобы через онлайн-систему, установив размер платы за ее подачу в 1,5% от ожидаемой стоимости предмета закупки или лота, по которому подается жалоба.
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