Конгресс США утвердил бюджет военной помощи Украине в размере $250 млн

Средства будут направлены на покупку оборудования и оперативных потребностей.

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в размере $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона для усиления национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщается на сайте Минобороны США .

"Это подтверждает давние оборонительные отношения между США и Украиной и общий объем помощи Украине в сфере безопасности с 2014 года составит $1,5 млрд", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены на покупку оборудования для поддержки текущих учебных программ и оперативных потребностей в: морской ситуационной осведомленности и операций в рамках текущих усилий США по увеличению поддержки военно-морской пехоты Украины.

Также предусматривается предоставление Сухопутным силам и силам специальных операций Украины снайперских винтовок, гранатометов и контрартилерийских радаров; приборов для безопасных коммуникаций и радиоэлектронной борьбы; усиление военной мобильности; приборы ночного видения, а также лечение военнослужащих.