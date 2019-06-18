Следственная группа назовет имена 4 подозреваемых в крушении "Боинга" над Донбассом, - Зеркаль

После отчета ССГ подозреваемым выдвинут обвинения.

Подозрения первым четверым подозреваемым в крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом в 2014 году будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой (ССГ). Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью "Интерфакс-Украина".

"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола, который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными… Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - сказала Зеркаль.

На вопрос, идет ли речь о руководстве роSSийской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, "без разрешения руководства нельзя".

Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".

По словам Зеркаль, ожидается презентация международной группы исследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников.

Напомним, совместная следственная группа намерена завтра, 19 июня, обнародовать новые данные в связи с расследованием крушения "Боинга 777" в небе над Донбассом в июле 2014 года, в частности, могут быть названы ответственные за эту трагедию.