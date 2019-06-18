Следственная группа назовет имена 4 подозреваемых в крушении "Боинга" над Донбассом, - Зеркаль

После отчета ССГ подозреваемым выдвинут обвинения.

Следственная группа назовет имена 4 подозреваемых в крушении

Подозрения первым четверым подозреваемым в крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом в 2014 году будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой (ССГ). Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью "Интерфакс-Украина".

"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола, который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными… Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - сказала Зеркаль.

На вопрос, идет ли речь о руководстве роSSийской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, "без разрешения руководства нельзя".

Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".

По словам Зеркаль, ожидается презентация международной группы исследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников.

Напомним, совместная следственная группа намерена завтра, 19 июня, обнародовать новые данные в связи с расследованием крушения "Боинга 777" в небе над Донбассом в июле 2014 года, в частности, могут быть названы ответственные за эту трагедию.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). В начале июня 2019 года были обнародованы новые доказательства причастности россиян к крушению МН17. В день когда из установки ЗРК "Бук" был атакован рейс МН17, более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области. А 15 июля, за два дня до крушения лайнера, они получили сухие пайки на 5 суток.Ранее ССГ пришла к выводу, что ракета "Бук", из которой сбили самолет, была доставлена в Украину из роSSийской воинской части, расквартированной под Курском. В этой связи Нидерланды в мае 2018 года возложили ответственность за трагедию на РФ, которая отрицает свою причастность к крушению авиалайнера.


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