В Венгрии три дня думали, что ответить на реплику Зеркаль о нефтепроводе "Дружба"

Венгрия считает, что Украина должна быть ей молча благодарна за помощь беженцам, информирует ZN.ua.

В Венгрии три дня думали, что ответить на реплику Зеркаль о нефтепроводе
© tsargrad.tv

В венгерском МИД назвали неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может что-то произойти. Об этом в эфире общественной радиостанции" Kossuth Radio заявил государственный секретарь венгерского МИД Тамаш Менцер, передает "Европейская правда".

По его словам, заявление Министерства энергетики Украины особенно впечатляет, поскольку Венгрия оказывает помощь нуждающимся украинцам.

"Из Украины в Венгрию уже прибыло более 730 тысяч человек", – заявил Менцер, отметив, что его страна предложила проекты помощи Украине – даже для оставшихся в стране людей.

Напомним, советница министра энергетики Украины и эксзамглавы МИД Елена Зеркаль считает, что нефтепровод "Дружба" мог бы стать инструментом влияния Евросоюза на Венгрию.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", – заявила она во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может "что-нибудь произойти".

Напомним также, что именно позиция Венгрии препятствует нефтяному эмбарго, которое должно войти в шестой пакет санкций ЕС против РоSSии. Венгрии, Словакии и Чехии планировали разрешить покупать нефть из РФ еще несколько лет, но правительство Орбана не соглашается даже на такие условия.

По материалам: Европейская правда /

Лия Ильченко, ZN.ua

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