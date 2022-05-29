В Венгрии три дня думали, что ответить на реплику Зеркаль о нефтепроводе "Дружба"

В венгерском МИД назвали неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может что-то произойти. Об этом в эфире общественной радиостанции" Kossuth Radio заявил государственный секретарь венгерского МИД Тамаш Менцер, передает "Европейская правда" .

По его словам, заявление Министерства энергетики Украины особенно впечатляет, поскольку Венгрия оказывает помощь нуждающимся украинцам.

"Из Украины в Венгрию уже прибыло более 730 тысяч человек", – заявил Менцер, отметив, что его страна предложила проекты помощи Украине – даже для оставшихся в стране людей.

Напомним, советница министра энергетики Украины и эксзамглавы МИД Елена Зеркаль считает, что нефтепровод "Дружба" мог бы стать инструментом влияния Евросоюза на Венгрию.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", – заявила она во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может "что-нибудь произойти".