В Венгрии три дня думали, что ответить на реплику Зеркаль о нефтепроводе "Дружба"
В венгерском МИД назвали неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может что-то произойти. Об этом в эфире общественной радиостанции" Kossuth Radio заявил государственный секретарь венгерского МИД Тамаш Менцер, передает
По его словам, заявление Министерства энергетики Украины особенно впечатляет, поскольку Венгрия оказывает помощь нуждающимся украинцам.
"Из Украины в Венгрию уже прибыло более 730 тысяч человек", – заявил Менцер, отметив, что его страна предложила проекты помощи Украине – даже для оставшихся в стране людей.
Напомним, советница министра энергетики Украины и эксзамглавы МИД Елена Зеркаль считает, что нефтепровод "Дружба" мог бы стать инструментом влияния Евросоюза на Венгрию.
"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", – заявила она во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.
Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может "что-нибудь произойти".
Напомним также, что именно позиция Венгрии препятствует нефтяному эмбарго, которое должно войти в шестой пакет санкций ЕС против РоSSии. Венгрии, Словакии и Чехии планировали разрешить покупать нефть из РФ еще несколько лет, но правительство Орбана не соглашается даже на такие условия.