"Заводять нові підрозділи": що задумали окупанти в Херсоні і чи вдасться ЗСУ звільнити місто до кінця року

окупанти, війна, окупація, Херсон

Навколо Херсону окупанти розгорнули інформаційну операцію з маніпуляцією, вулиці міста готують до оборони.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді».

Так, за його словами, окупанти виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які туди завезли.

«Вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей" і тому подібне. Тобто створюють ілюзію того, що все пропало», - розповів Буданов.

Херсон, вивіз людей

А разом з тим окупанти заводять нові військові підрозділи та готують вулиці Херсона до оборони. Ворог розуміє, що якщо ЗСУ візьмуть під контроль хоча б каховську дамбу, їм треба буде приймати дуже швидко рішення, каже Буданов.

За його словами, окупантам доведеться або дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в ситуації, подібнії до тої, у якій опинилися українські підрозділи в Маруполі.

«І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони», - захначив керівник розвідки, підкресливши, що окупанти з Херсона не тікають.

Також Буданов припустив, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити Херсон.

Додамо, тим часом стало відомо, що окупанти вивезли з Херсона пам'ятник Суворову.


Катерина Петренко, politeka.net





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