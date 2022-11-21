Росіяни придумали, як легалізувати крадіжки майна на окупованих територіях

Росіяни намагаються сформувати на тимчасово окупованих територіях України так звані "нотаріальні округи", щоб відповідно до чинного російського законодавства легалізувати крадене майно. Про це повідомляє Центр національного спротиву .

Окупанти вже розпочали процес реєстрації російських “нотаріусів”. Таким чином вони намагаються легалізувати оформлення та переоформлення майна, яке вони вилучили у місцевих мирних жителів. Тобто такі псевдонотаріуси легалізують факти мародерства і грабежу.