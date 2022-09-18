Окупанти видумали нові способи "викриття" патріотів на загарбаних територіях

Російська влада посилює заходи щодо виявлення та затримання українців, які виступають проти окупаційного режиму, провокуючи в мережі діалоги з метою вилову особистої інформації, організовуючи фейкові збори коштів для ЗСУ або запитуючи про дислокацію російських військ. Цьому слідують відповідна фільтрація і затримання, повідомляє Центр національного спротиву.