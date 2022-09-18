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2022-09-18
Окупанти видумали нові способи "викриття" патріотів на загарбаних територіях
Після того, як людину ідентифікують, її забирають на “фільтрацію”, інформує
Російська влада посилює заходи щодо виявлення та затримання українців, які виступають проти окупаційного режиму, провокуючи в мережі діалоги з метою вилову особистої інформації, організовуючи фейкові збори коштів для ЗСУ або запитуючи про дислокацію російських військ. Цьому слідують відповідна фільтрація і затримання,
Оксана Коваль, ZN.ua