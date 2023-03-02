Коли скінчилися надувні макети: окупанти придумали "ноу-хау" для обману ЗСУ

Україна використовує надувні моделі HIMARS для обману окупантів, росіяни вирішили не відставати і для цієї ж мети виготовляють муляжі бронемашин та танків з підручних засобів – палиць та сітки. Але, як і все, що роблять окупанти, вийшло це не лише вкрай бездарно, а й смішно.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, інформує Апостроф.

Він додав фото "бронемашини" з палиць, які окупанти обтягли зеленою сіткою. Для правдоподібності вони навіть розклали поряд гільзи від снарядів.

Однак це "творіння" навіть здалеку важко сплутати зі справжньою військовою технікою, воно більше схоже на житло бомжа. Такий муляж - марна трата часу з боку окупантів.


Олена Руденко, Апостроф





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