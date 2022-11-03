Борис Джонсон зізнався, що Лондон не вірив у перемогу України: "Ми думали, що путін і його армія набагато серйозніші"
Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що війна в Україні вимагає від Заходу стратегічного терпіння і сталості, але перемога України неминуча.
Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.
Він зізнався, що напередодні повномасштабного вторгнення Лондон прогнозував захоплення України за кілька днів.
"У нас була інформація, що війна триватиме тиждень або приблизно стільки. Такі сигнали нам находили від силових структур. Вони говорили, що перевага буде лише на одному боці. Ми думали, що путін і його армія набагато серйозніші, ніж вони себе виявили", – заявив він.
Британський політик бачить небезпеку у спробах нав'язати Києву переговори й умови миру у вигляді відмови від окупованих територій. На його думку, це лише спровокує РФ на захоплення нових земель.
"Ми спробуємо піти на компроміс і знайти якусь угоду, якусь брудну угоду з путіним, спробуємо спонукати українців торгувати частиною своєї території, що лише підштовхне путіна до подальшої агресії", – каже Джонсон в інтерв'ю.
Він зазначив, що підтримуючи Україну, Європа вперше за десятиліття показала реальну віру в демократію і свободу та стала на їх захист.
"Я думаю, що війна в Україні вимагає від усіх стратегічного терпіння і сталості, але я абсолютно не сумніваюся, що зрештою право переможе. Це різниця між правильним і неправильним, не сумнівайтеся. І я думаю, що українці переможуть", – додав колишній прем'єр.