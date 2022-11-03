Борис Джонсон зізнався, що Лондон не вірив у перемогу України: "Ми думали, що путін і його армія набагато серйозніші"

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що війна в Україні вимагає від Заходу стратегічного терпіння і сталості, але перемога України неминуча.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

Він зізнався, що напередодні повномасштабного вторгнення Лондон прогнозував захоплення України за кілька днів.



"У нас була інформація, що війна триватиме тиждень або приблизно стільки. Такі сигнали нам находили від силових структур. Вони говорили, що перевага буде лише на одному боці. Ми думали, що путін і його армія набагато серйозніші, ніж вони себе виявили", – заявив він.