"Це крутіше "зеків Пригожина" та бомжів": росіяни придумали, кого ще можна кинути в котел війни

Після ув'язнених і бомжів у Росії вирішили залучити до армії ще й пацієнтів психіатричних лікарень.

Скріншот відповідного оголошення оприлюднив російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров. З оголошення видно, що така практика існує принаймі у Санкт-Петербурзі.

"Як це чудово! Приїхали. Це крутіше «зеків пригожина» та бомжів-сифілітиків. Вербування на фронт тепер офіційно ведеться в психлікарнях і психдиспансерах росії. Божевільні пітера будуть сформовані в «іменній», «особливий» батальйон «Шизодержава» і прямо в піжамах і смиренних сорочках кинуті на український фронт», - прокоментував оголошення Нвзоров.

Журналіст їдко зазначив, що всіх таких призовників забезпечать особистими розривними клізмами та величезними шприцами з напалмом.

«Лада в подарунок», «Час Наполеонів… Випускайте всіх», «На фронт відправляйте, але сорочку не знімати», «Маразм міцнів», «А чому знижка на ЖКГ лише 50%? Країна не любить своїх героїв?», «Зате це буде чесне обличчя сьогоднішньої Росії», - відреагували на оголошення користувачі соцмереж.