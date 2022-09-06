"Це крутіше "зеків Пригожина" та бомжів": росіяни придумали, кого ще можна кинути в котел війни

російський танк, техніка, колона, окупанти

Після ув'язнених і бомжів у Росії вирішили залучити до армії ще й пацієнтів психіатричних лікарень.

Скріншот відповідного оголошення оприлюднив російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров. З оголошення видно, що така практика існує принаймі у Санкт-Петербурзі.

росіяни, мітинг у Росії

"Як це чудово! Приїхали. Це крутіше «зеків пригожина» та бомжів-сифілітиків. Вербування на фронт тепер офіційно ведеться в психлікарнях і психдиспансерах росії. Божевільні пітера будуть сформовані в «іменній», «особливий» батальйон «Шизодержава» і прямо в піжамах і смиренних сорочках кинуті на український фронт», - прокоментував оголошення Нвзоров.

Журналіст їдко зазначив, що всіх таких призовників забезпечать особистими розривними клізмами та величезними шприцами з напалмом.

«Лада в подарунок», «Час Наполеонів… Випускайте всіх», «На фронт відправляйте, але сорочку не знімати», «Маразм міцнів», «А чому знижка на ЖКГ лише 50%? Країна не любить своїх героїв?», «Зате це буде чесне обличчя сьогоднішньої Росії», - відреагували на оголошення користувачі соцмереж.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Депутати заборонили трансляцію засідань Ради до кінця війниДепутати заборонили трансляцію засідань Ради до кінця війни
Росіяни на півдні "нищать" танки і БМП ЗСУ. Та є одне "але"Росіяни на півдні "нищать" танки і БМП ЗСУ. Та є одне "але"
Росіяни переступили психологічну позначку: нові дані про "вантажі 200" в УкраїніРосіяни переступили психологічну позначку: нові дані про "вантажі 200" в Україні
НАЗК хоче накласти санкції на грузинського олігарха та ще 11 осібНАЗК хоче накласти санкції на грузинського олігарха та ще 11 осіб
Росія за півроку війни не досягла жодної стратегічної цілі в Україні – УоллесРосія за півроку війни не досягла жодної стратегічної цілі в Україні – Уоллес
Росіяни обстріляли ЗАЕС, потрапивши у спецкорпус однієї з будівель: фотоРосіяни обстріляли ЗАЕС, потрапивши у спецкорпус однієї з будівель: фото
У Зеленського закликали українців готуватися до деокупації територійУ Зеленського закликали українців готуватися до деокупації територій
Переговори України та росії: у Зеленського дали відповідь на "умови кремля"Переговори України та росії: у Зеленського дали відповідь на "умови кремля"
Росіяни "Ураганами" обстріляли Дніпропетровську область, є загибліРосіяни "Ураганами" обстріляли Дніпропетровську область, є загиблі
Цього хочуть росіяни: Зеленський проти контрольованого відімкнення ЗАЕС від мережіЦього хочуть росіяни: Зеленський проти контрольованого відімкнення ЗАЕС від мережі
Последние новости
Подгружаем последние новости