РоSSия может стать гигантским Донбассом — журналистка Латынина

Она уверена, что Мариуполь и Херсон удастся освободить, информирует ZN.ua.

РоSSийская журналистка и писательница Юлия Латынина считает, что единственный вариант спасти будущее РоSSии – устроить там государственный переворот. Об этом она рассказала во время общения с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

"Я не сомневаюсь, что Мариуполь и Херсон освободят. И ужасные страдания будут закончены. После этого там будут страшные вещи с раскапыванием всего этого, с налаживанием связи и так далее. Но мне понятно, что будет с этими территориями – они снова будут свободными", - отметила Латынина.

Тем временем РоSSии, по мнению журналистки, грозит превращение в большой Донбасс, каковым он является сейчас.

"Если не произойдет переворот, а я больше верю в переворот, чем в революцию, если не произойдет переворот, РоSSия будет превращаться в гигантскую палестинскую автономию, она будет превращаться в гигантский Донбасс. Из этой исторической "черной дыры" может не быть выхода на несколько поколений, если не произойдет госпереворот", - подытожила она.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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