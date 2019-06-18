Гражданское общество выдвинуло требования к новой Верховной Раде

"Провалена реформа судов, реформа правопорядка. Это должно измениться".

Гражданское общество выдвинуло требования к новой Верховной Раде
Фото: Макс Требухов

Около 20 общественных организаций Украины выдвинули совместные требования к политическим партиям, которые баллотируются в Верховную Раду на выборах 2019 года.

Их перечень объявили на брифинге 18 июня.

"Провалена реформа судов, провалена реформа правопорядка. Имеющиеся успехи в антикоррупционной реформе и другие успехи, достигнутые за последние пять лет, они под постоянной угрозой уничтожения. Вместо того, чтобы заниматься реальными делами и привлекать коррупционеров, органы правопорядка и антикоррупционные органы часто крышуют коррупцию и занимаются ней. Украинская Фемида подотчетна не украинскому обществу, а олигархам и политикам. Это должно измениться", - сказал на мероприятии глава правления "Фундации Dejure" Михаил Жернаков.

Требования общественных организаций включают:

  • восстановление наказания за незаконное обогащение
  • настоящая судебная реформа
  • прозрачные конкурсы в Конституционный Суд Украины
  • лишение СБУ несвойственных ей функций
  • реформа МВД и Национальной полиции
  • перезапуск части антикоррупционных органов, которые себя дискредитировали
  • реформа прокуратуры
  • перезапуск Государственного бюро расследований
  • создание Службы финансовых расследований
  • утверждение антикоррупционной политики
  • сохранение международных закупок лекарств

К этим требованиям присоединились "Transparency International Украина", "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", "Фундация Dejure", "Центр экономической стратегии", "Декларации под контролем" и другие.

Напомним, что ранее представители гражданского общества и общественных организаций очертили "красные линии" для президента Владимира Зеленского. Их нарушение, по мнению подписантов, неизбежно приведет к ухудшению внутриполитической ситуации, так и обстановки вокруг Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский уволил руководителя Госуправления делами КуцыкаЗеленский уволил руководителя Госуправления делами Куцыка
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Блок рекламы


Похожие новости
Партия Вакарчука рассчитывает на 50-60 мест в РадеПартия Вакарчука рассчитывает на 50-60 мест в Раде
Представитель Зеленского в КСУ: коалиции в Раде нет с 29 марта 2016 годаПредставитель Зеленского в КСУ: коалиции в Раде нет с 29 марта 2016 года
В Раде почтили минутой молчания погибших военных в ОРДЛОВ Раде почтили минутой молчания погибших военных в ОРДЛО
Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в РадеЗаконопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в Раде
РоSSия не будет выполнять требования Международного трибунала по украинским морякамРоSSия не будет выполнять требования Международного трибунала по украинским морякам
ЦИК назвала суммы залогов на выборах Верховной РадыЦИК назвала суммы залогов на выборах Верховной Рады
"Голос" Вакарчука обнародовал требования к кандидатам в нардепы"Голос" Вакарчука обнародовал требования к кандидатам в нардепы
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в РадеЗеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Представителем Зеленского в Раде стал Руслан СтефанчукПредставителем Зеленского в Раде стал Руслан Стефанчук
Досрочные выборы Верховной Рады состоятся 21 или 28 июляДосрочные выборы Верховной Рады состоятся 21 или 28 июля
Последние новости
Подгружаем последние новости