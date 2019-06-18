Гражданское общество выдвинуло требования к новой Верховной Раде

Около 20 общественных организаций Украины выдвинули совместные требования к политическим партиям, которые баллотируются в Верховную Раду на выборах 2019 года.

Их перечень объявили на брифинге 18 июня.

"Провалена реформа судов, провалена реформа правопорядка. Имеющиеся успехи в антикоррупционной реформе и другие успехи, достигнутые за последние пять лет, они под постоянной угрозой уничтожения. Вместо того, чтобы заниматься реальными делами и привлекать коррупционеров, органы правопорядка и антикоррупционные органы часто крышуют коррупцию и занимаются ней. Украинская Фемида подотчетна не украинскому обществу, а олигархам и политикам. Это должно измениться", - сказал на мероприятии глава правления "Фундации Dejure" Михаил Жернаков.

Требования общественных организаций включают:

восстановление наказания за незаконное обогащение

настоящая судебная реформа

прозрачные конкурсы в Конституционный Суд Украины

лишение СБУ несвойственных ей функций

несвойственных ей функций реформа МВД и Национальной полиции

и Национальной полиции перезапуск части антикоррупционных органов, которые себя дискредитировали

реформа прокуратуры

перезапуск Государственного бюро расследований

создание Службы финансовых расследований

утверждение антикоррупционной политики

сохранение международных закупок лекарств

К этим требованиям присоединились "Transparency International Украина", "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", "Фундация Dejure", "Центр экономической стратегии", "Декларации под контролем" и другие.

Напомним, что ранее представители гражданского общества и общественных организаций очертили "красные линии" для президента Владимира Зеленского. Их нарушение, по мнению подписантов, неизбежно приведет к ухудшению внутриполитической ситуации, так и обстановки вокруг Украины.