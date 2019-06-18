Рада рассмотрела 466 правок к проекту Избирательного кодекса из 4568

Верховная Рада во вторник, 18 июня, рассмотрела 466 правок ко второму чтению нового Избирательного кодекса, всего их в документе 4568.

Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает "РБК-Украина".

"Продолжим рассмотрение с правки 467", - сказал он.

Кроме того, перед закрытием вечернего пленарного заседания первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила о выходе депутата ВР Дмитрия Лубинця из состава фракции "Блок Петра Порошенко".

После этого Парубий закрыл вечернее заседание парламента.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов.

Кодекс объединит в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Этот кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.

Кодекс предусматривает отказ от мажоритарной системы выборов и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками.

В мае 2019 года профильный комитет Рады одобрил проект Избирательного кодекса ко второму чтению. 6 июня парламент рассмотрел менее 3% правок к документу (134 правки).