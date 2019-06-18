Рада рассмотрела 466 правок к проекту Избирательного кодекса из 4568

Депутаты продолжат рассмотрение с правки №467.

Рада рассмотрела 466 правок к проекту Избирательного кодекса из 4568
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада во вторник, 18 июня, рассмотрела 466 правок ко второму чтению нового Избирательного кодекса, всего их в документе 4568.

Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает "РБК-Украина".

"Продолжим рассмотрение с правки 467", - сказал он.

Кроме того, перед закрытием вечернего пленарного заседания первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила о выходе депутата ВР Дмитрия Лубинця из состава фракции "Блок Петра Порошенко".

После этого Парубий закрыл вечернее заседание парламента.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов.

Кодекс объединит в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Этот кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.

Кодекс предусматривает отказ от мажоритарной системы выборов и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками.

В мае 2019 года профильный комитет Рады одобрил проект Избирательного кодекса ко второму чтению. 6 июня парламент рассмотрел менее 3% правок к документу (134 правки).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский уволил руководителя Госуправления делами КуцыкаЗеленский уволил руководителя Госуправления делами Куцыка
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Блок рекламы


Похожие новости
Рада отказалась уволить КлимкинаРада отказалась уволить Климкина
Рада хочет веести пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессииРада хочет веести пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессии
Рада приняла законопроект о следственных комиссиях с процедурой импичментаРада приняла законопроект о следственных комиссиях с процедурой импичмента
Рада отказалась принять отставку ГройсманаРада отказалась принять отставку Гройсмана
Рада приняла за основу законопроект о среднем образованииРада приняла за основу законопроект о среднем образовании
Рада увеличила границы на ДонбассеРада увеличила границы на Донбассе
Парубий надеется на принятие Избирательного кодекса до выборовПарубий надеется на принятие Избирательного кодекса до выборов
Рада отказалась поддержать законопроекты ЗеленскогоРада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
В Египте из-за взрыва возле автобуса пострадали более 12 туристовВ Египте из-за взрыва возле автобуса пострадали более 12 туристов
Рада разрешила ГБР нанимать оперативниковРада разрешила ГБР нанимать оперативников
Последние новости
Подгружаем последние новости