Китай и Северная Корея в этом году отмечают 70-летие дипломатических отношений.

Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе впервые посетит КНДР .

Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя отдела международных связей Центрального комитета Комунистической партии Китая Ху Чжаомина.

"По приглашению председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня будет находиться в КНДР с государственным визитом", - говорится в заявлении.

Это будет первая за 14 лет поездка китайского лидера в Северную Корею.

Визит произойдет в год, когда отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и КНДР .