Полиция установила личность поджигателя волонтерской палатки в Харькове

Полиция установила личность человека, который предположительно может быть причастен к поджогу волонтерской палатки в Харькове.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Поджигателем оказался местный житель, 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы в Харькове в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать палатку. В тот же день мэр города Геннадий Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения.

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома.

После протестов мэрия предложила перенести палатку с проспекта Свободы на площадь Защитников Украины. 17 мая суд отклонил иск горсовета о сносе палатки, поскольку адвокаты не смогли доказать, что она угрожает нацбезопасности.

20 мая волонтерскую палатку подожгли неизвестные.