Президент Туркменистана показал военным, как стрелять по мишеням на велосипеде
Гурбангулы Бердымухамедов решил провести внезапную проверку войск национальной армии.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил военные учения, в ходе которых продемонстрировал свои навыки стрельбы.
Об этом пишет издание "Туркменистан: золотой век".
Отмечается, что Бердымухамедов решил провести внезапную проверку войск национальной армии и после полуночи отдал приказ оперативно привести отдельные подразделения в состояние боевой готовности. Кроме воинских частей, по тревоге в учебный центр были направлены боевые самолеты и вертолеты.
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Посмотрев на военные учения, Бердымухамедов решил сам продемонстрировать свои навыки, сел на велосипед и начал стрелять по мишеням.
"Проезжая на велосипеде, глава государства начал выполнять повороты на уровне установленных здесь мишеней. В этот момент Президент страны открыл огонь по мишеням. Чётко попадая в мишени, туркменский лидер еще раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих, в особенности, молодежи, образцовый пример", - пишет издание.
Напомним, ранее Бердымухамедов на учениях показал силовикам, как правильно обращаться с огнестрельным и холодным метательным оружием.
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14.06.2019 20:03