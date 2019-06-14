В Швейцарии проходит общенациональная забастовка женщин за равные права

Акцию поддерживают "левые" и социал-демократы.

?В Швейцарии проходит общенациональная забастовка женщин за равные права

В Швейцарии проходит общенациональная забастовка женщин за равные права под лозунгом "Зарплата. Время. Уважение".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В пятницу, 14 июня, тысячи швейцарок временно прекратили работу в знак протеста против гендерной дискриминации в обществе и на рынке труда. Швейцарское объединение профсоюзов в Берне, которое организовало забастовку, сообщило, что акцию поддерживают левые партии и социал-демократы.

Главным требованием участниц является равная зарплата за равную работу.

По данным профсоюзов, женщины в Швейцарии до сих пор зарабатывают значительно меньше мужчин: разница в зарплатах составляет почти 20%. При равной квалификации женщины получают на 8% меньше своих коллег-мужчин. В итоге в пенсионном возрасте доходы женщин почти на 40% ниже, чем у мужчин.

Одновременно участницы акции требуют предоставить им больше времени для семьи и домашних дел.

По данным статистического ведомства Швейцарии, опубликованным в 2016 году, средняя зарплата женщин в стране составляет 6491 франк (в пересчете 5770 евро) в месяц, что на 18,3% ниже аналогичного показателя среди мужчин.

Это уже вторая общенациональная забастовка женщин в Швейцарии. Первая подобная акция состоялась в 1991 году, в ней участвовали около 500 тыс. работающих женщин.

Напомним, в марте МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностях.


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