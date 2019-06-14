Тимошенко обсудила с Зеленским досрочные выборы в Раду
"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах".
Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную Раду.
Об этом она сообщила в Фейсбуке.
"Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди", - написала Тимошенко.
Других подробностей встречи она не уточнила.
На сайте президента сообщения о встрече с Тимошенко пока нет.
Напомним, 10 июня на съезде партии "Батькивщина" Тимошенко заявила о готовности вступить в коалицию с новым президентом.
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