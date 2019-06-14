"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"

Рейтинг "Слуги народа" остается в районе почти 50%.

"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Фото: kiev.informator.ua

Политическая партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений украинцев. За нее готовы проголосовать 47,5% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с симпатиями.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 6-9 июня 2019 года. Были опрошены 2000 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), - не более 2,2%.

Опрос показал, что преодолевают проходной барьер еще четыре партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (10,4%) , "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,9%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,5%) и партия "Голос" Святослава Вакарчука (6,4%).

Меньше проходного барьера рейтинг у "Силы и чести" Игоря Смешко (4,3%), Радикальной партии Олега Ляшко (2,5%), "Гражданской позиции" (2,4%).

Остальные партии набирают меньше 2%.

Соцопрос проводился в период объявления списков партий, но еще не учитывает последних предвыборных изменений. Например, в опросе фигурирует "УДАР" Виталия Кличко, который не участвует в выборах. Также еще не учтено объединение партий "Доверяй делам" и "Оппозиционный блок" .

10,6% избирателей могут проголосовать за партию "Слуга народа" если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах (так называемый "второй выбор"); 7,8% - могут поддержать партию "Батькивщина"; 6,7% - партию "Голос"; 6,6% - партию "Оппозиционная платформа - За життя"; 5,7% - партию "Сила и честь"; 3,9% - партию "Гражданская позиция"; 3,1% - партию "Европейская солидарность". Остальные партии - менее 3%.


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