Новостей.COM ⇒ Политика

Зеленский начал увольнять губернаторов Из областных администраций убирают назначенцев Порошенко. Фото: president.gov.ua Президент Владимир Зеленский уволил полтора десятка руководителей областных государственных областей. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник. Под увольнение попали: Волынская область - Александр Савченко

Закарпатская область - Геннадий Москаль

Запорожская область - Константин Брыль

Ивано-Франковская область - Олег Гончарук

Киевская область - Александр Терещук

Кировоградская область - Сергей Кузьменко

Львовская область - Олег Синютка

Николаевская область - Алексей Савченко

Одесская область - Сергей Паращенко (отстранен с должности и.о. главы ОГА)

Полтавская область - Роман Товстый (и.о.)

Сумская область - Николай Клочко

Тернопольская область - Степан Барна

Херсонская область - Дмитрий Бутрий (и.о.)

Хмельницкая область - Вадим Лозовый

Черниговская область - Александр Мысник Напомним, что Зеленский планирует уволить всех глав ОГА, при этом замену для них еще не нашли.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.