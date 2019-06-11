Зеленский начал увольнять губернаторов

Из областных администраций убирают назначенцев Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил полтора десятка руководителей областных государственных областей.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.

Под увольнение попали:

  • Волынская область - Александр Савченко
  • Закарпатская область - Геннадий Москаль
  • Запорожская область - Константин Брыль
  • Ивано-Франковская область - Олег Гончарук
  • Киевская область - Александр Терещук
  • Кировоградская область - Сергей Кузьменко
  • Львовская область - Олег Синютка
  • Николаевская область - Алексей Савченко
  • Одесская область - Сергей Паращенко (отстранен с должности и.о. главы ОГА)
  • Полтавская область - Роман Товстый (и.о.)
  • Сумская область - Николай Клочко
  • Тернопольская область - Степан Барна
  • Херсонская область - Дмитрий Бутрий (и.о.)
  • Хмельницкая область - Вадим Лозовый
  • Черниговская область - Александр Мысник

Напомним, что Зеленский планирует уволить всех глав ОГА, при этом замену для них еще не нашли.


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