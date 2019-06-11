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2019-06-11
Зеленский начал увольнять губернаторов
Из областных администраций убирают назначенцев Порошенко.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский уволил полтора десятка руководителей областных государственных областей.
Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.
Под увольнение попали:
- Волынская область - Александр Савченко
- Закарпатская область - Геннадий Москаль
- Запорожская область - Константин Брыль
- Ивано-Франковская область - Олег Гончарук
- Киевская область - Александр Терещук
- Кировоградская область - Сергей Кузьменко
- Львовская область - Олег Синютка
- Николаевская область - Алексей Савченко
- Одесская область - Сергей Паращенко (отстранен с должности и.о. главы ОГА)
- Полтавская область - Роман Товстый (и.о.)
- Сумская область - Николай Клочко
- Тернопольская область - Степан Барна
- Херсонская область - Дмитрий Бутрий (и.о.)
- Хмельницкая область - Вадим Лозовый
- Черниговская область - Александр Мысник
Напомним, что Зеленский планирует уволить всех глав ОГА, при этом замену для них еще не нашли.
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