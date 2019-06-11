В Украину не пустили роSSийского гитариста, корреспондента "Царьград-ТВ" Комарницкого
Ян Комарницкий в 2016 году ездил в оккупированный Донецк вне украинских пунктов пропуска.
Украинские пограничники не пустили в страну гражданина РоSSии гитаристу группы "Бахыт-компот", корреспондента роSSийского телеканала "Царьград" Яна Комарницкого.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Отмечается, что по результатам проверки в аэропорту "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, было установлено, что Комарницкий в 2016 году ездил в оккупированный Донецк без получения разрешения и вне украинских пунктов пропуска. Это является нарушением ч.2 ст.10 закона об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим в зоне ООС.
По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", Комарницкому запрещен въезд в Украину сроком на три года. Его вернули обратным рейсом.
Пограничники не указали имя гитариста. Но в Фейсбуке эту информацию подтвердил сам Комарницкий.
Напомним, в марте авиакомпания Wizz Air не пустила двух роSSийских журналистов на рейс в Киев.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.06.2019 17:26
11.06.2019 17:28