Ян Комарницкий в 2016 году ездил в оккупированный Донецк вне украинских пунктов пропуска.

Украинские пограничники не пустили в страну гражданина РоSSии гитаристу группы "Бахыт-компот", корреспондента роSSийского телеканала "Царьград" Яна Комарницкого.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что по результатам проверки в аэропорту "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, было установлено, что Комарницкий в 2016 году ездил в оккупированный Донецк без получения разрешения и вне украинских пунктов пропуска. Это является нарушением ч.2 ст.10 закона об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим в зоне ООС.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта " Киев ", Комарницкому запрещен въезд в Украину сроком на три года. Его вернули обратным рейсом.

Пограничники не указали имя гитариста. Но в Фейсбуке эту информацию подтвердил сам Комарницкий.