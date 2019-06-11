В Украину не пустили роSSийского гитариста, корреспондента "Царьград-ТВ" Комарницкого

Ян Комарницкий в 2016 году ездил в оккупированный Донецк вне украинских пунктов пропуска.

?В Украину не пустили роSSийского гитариста, корреспондента "Царьград-ТВ" Комарницкого
Ян Комарницкий
Фото: Ян Комарницкий / Facebook

Украинские пограничники не пустили в страну гражданина РоSSии гитаристу группы "Бахыт-компот", корреспондента роSSийского телеканала "Царьград" Яна Комарницкого.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что по результатам проверки в аэропорту "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, было установлено, что Комарницкий в 2016 году ездил в оккупированный Донецк без получения разрешения и вне украинских пунктов пропуска. Это является нарушением ч.2 ст.10 закона об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим в зоне ООС.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", Комарницкому запрещен въезд в Украину сроком на три года. Его вернули обратным рейсом.

Пограничники не указали имя гитариста. Но в Фейсбуке эту информацию подтвердил сам Комарницкий.

Напомним, в марте авиакомпания Wizz Air не пустила двух роSSийских журналистов на рейс в Киев.


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