Представитель Зеленского в КСУ: коалиции в Раде нет с 29 марта 2016 года

После выхода Радикальной партии в коалиции осталось только 216 депутатов.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что коалиция Верховной Рады "Европейская Украина" прекратила существование 29 марта 2016 года, когда спикер Владимир Гройсман зачитал решение Радикальной партии о выходе из ее состава.

Об этом он сказал на заседании КСУ, защищая указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Вениславский напомнил, что коалиция "Европейская Украина" появилась 27 ноября 2014 года путем объединения пяти депутатских фракций общим числом 302 депутата. 16 февраля 2016 года из коалиции вышла "Батькивщина", 17 февраля - "Самопомощь", а 29 марта - Радикальная партия.

Общий состав оставшихся двух фракций коалиции по состоянию на 29 марта насчитывал всего 216 народных депутатов.

"С момента, когда в Верховной Рады было зафиксировано, что общий состав двух фракции составляет меньше чем установленное Конституцией большинство, чтобы коалиция признавалась существующей, коалиция прекратила существование", - сказал Вениславский.

"Этот факт был подтвержден многократными выступлениями политическими лидерами и представителями фракций, в частности Юлии Тимошенко, которая говорила, что коалиция прекратила существования. Президент Порошенко тоже говорил, что у него возникло право досрочно прекратить полномочия парламента, но он этим правом не воспользовался в силу известных ему причин", - добавил он.

По его данным, с апреля 2016 года по апрель 2019 года т.н. коалиция ни разу не дала большинства голосов, в том числе ни за один правительственный законопроект.

Вениславский подчеркнул, что в коалиционном соглашении "Европейской Украины" было написано, что членами коалиции могут быть исключительно фракции, а возможность индивидуального членства не предусмотрена.

Он также отверг претензии депутатов по поводу того, что указ Зеленского не содержал детального обоснования для роспуска Рады. "Конституция Украины не предусматривает никаких требований к наличию в указе каких-либо обоснований, кроме указания конкретных положений, на которые опирался президент, издавая данный указ. Все положения Конституции, которые дают ему это сделать, в указе есть", - сказал Вениславский.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов.

Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

24 мая депутаты Верховной Рады от "Народного фронта" обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.