Тимошенко предлагает положить в основу деятельности будущей коалиции свой "Новый курс"

"Я хочу, чтобы мы воспринимали нового президента, новый парламент как колоссальный шанс для Украины".

Тимошенко предлагает положить в основу деятельности будущей коалиции свой "Новый курс"
Фото: president.gov.ua

В новой Верховной Раде должна быть создана коалиция действий, в основу которой должен быть положен "Новый курс". Его исполнение в сотрудничестве президента, премьера и депутатов гарантирует реальные результаты в первые сто дней работы новой коалиции. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Там не лозунгов, там есть четкие и профессиональные действия. Стране нужны спокойствие, объединение и наконец дать результат», - сказала лидер «Батькивщины».

Она в очередной раз подчеркнула, сегодня крайне важно не терять время и как можно скорее начать изменения, которых так ждут люди.

«Мы не можем позволить себе, имея реальный план в руках, еще 5 лет бездарно потерять. У нас есть уникальный документ, который можно с первой минуты выполнять и давать результат за первые сто дней», - подчеркнула политик.

Юлия Тимошенко заверила, как бы тяжело не выглядели те вызовы, которые стоят сейчас перед страной, ни Армагеддона нет.

«Каждый проблемный вопрос от внешних долгов до низких доходов украинцев, которые разрушают экономику, - все это имеет решения. И я хочу, чтобы мы воспринимали нового президента, новый парламент как колоссальный шанс для Украины. Нет времени и неважно, какие партийные цвета, надо всем работать на государство. Все наши знания поставить на службу Украины и дать возможность ей подняться. Шанс и возможности есть, путь проложен - просто надо действовать на результат», - отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко также отметила, что ее политическая сила не собирается работать в оппозиции.

«Я понимаю критическое состояние страны и все, что мы можем сделать за пределами политических площадок, в любом статусе, мы будем это делать. Мы все равно будем всеми силами помогать. Спасать страну мы должны для себя, для наших детей и внуков », - подытожила она.


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