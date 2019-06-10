В мае Климкин заработал 130 тыс. гривен, его госсекретарь - 178,8 тыс.

Из них 29 249 гривен – отпускные.

В мае Климкин заработал 130 тыс. гривен, его госсекретарь - 178,8 тыс.
Фото: пресс-служба президента

В мае зарплата министра иностранных дел Павла Климкина составила 130 тыс. гривен, его заместителей - от 51,6 тыс. до 116,1 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 178,8 тыс. гривен. Об этом сообщается в ответе МИДа на запрос агентства "Украинские новости".

Сумма средств, начисленная Климкину в мае, составила 129 940 гривен, из них должностной оклад - 5 818 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 909 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 1 164 гривны, надбавка за интенсивность труда - 5 818 гривен, отпускные - 29 249 гривен, командировочные - 15 600 гривен.

Кроме этого, Климкину начислено 62 400 гривен материальной помощи на оздоровление.

Зарплата зместительницы министра Елены Зеркаль составила 51,8 тыс. гривен, зама Сергея Кислицы - 56 тыс. гривен, Василия Боднаря - 51,6 тыс. гривен, Егора Божка - 116,1 тыс. гривен (материальная помощь на оздоровление - 50,1 тыс. гривен) и госсекретаря Андрея Зайца - 178,8 тыс. гривен (материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов - 88,2 тыс. гривен).

Напомним, весной 2010 года Павел Климкин купил квартиру в Киеве площадью 108,3 кв. м за 3 миллиона гривен и паркоместо за 132 тысячи гривен.

Раньше у него не было недвижимости в Украине, но на его жену Марину Михайленко зарегистрирована квартира в Киеве площадью 68,2 кв. м. Также в декларации министра указана квартира родителей жены.


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