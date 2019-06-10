Ахметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы Рады

В лидерах - Мураев, Вилкул, Кернес, Труханов и Новинский.

Фото: Наш

Избирательный список партии "Оппозиционный блок", к которой присоединились партии "Доверяй делам", "Наши", "Возрождение", "Партия мира и развития", на выборах в Верховную Раду возглавит депутат Евгений Мураев.

Лидеров списка объявили на "Форуме оппозиционных сил Доверяй делам" 10 июня.

  1. Евгений Мураев, депутат Верховной Рады
  2. Александр Вилкул, депутат Верховной Рады
  3. Геннадий Кернес, мэр Харькова
  4. Геннадий Труханов, мэр Одессы
  5. Вадим Новинский, владелец "Смарт-Холдинг"
  6. Вадим Бойченко, мэр Мариуполя
  7. Владимир Буряк, мэр Запорожья
  8. Богдан Андреев, мэр Ужгорода
  9. Ульяна Ткаченко, депутат Хмельницкого облсовета
  10. Владимир Пилипенко, бывший представитель Украины в Венецианской комиссии

Также ОБ будут представлять:

  • Игорь Плехов, мэр Рени
  • Анатолий Вершина, мэр Павлограда
  • Владимир Максим, мэр Краснограда
  • Егор Семенков, замглавы Запорожского облсовета
  • Игорь Котелевский, мэр Токмака
  • Михаил Жовнир, мэр Теплодара
  • Иван Столбовый, мэр Балаклеи
  • Сергей Удалов, глава Черноморской ОТГ
  • Борис Колесников, бывший вице-премьер-министр
  • Муса Магомедов, директор Авдеевского коксохима
  • Степан Максма, секретарь Мариупольского горсовета
  • Виктория Гриб, руководитель направления по стабильному развития "ДТЭК Энерго"
  • Владимир Кацуба, депутат Верховной Рады
  • Михаил Добкин, депутат Верховной Рады
  • Дмитрий Шенцев, депутат Верховной Рады

Всего в списке заявлены 225 кандидатов в депутаты.

Напомним, что "Оппозиционный блок" в 2014 году создавался на обломках Партии регионов как искусственная структура, нацеленная исключительно на прохождение в парламент. У "Оппоблока", получившего 9,43%, имелись два основных акционера – группы Ахметова и Фирташа, делившие все в пропорции 50 на 50. Номинальными сопредседателями фракции были Александр Вилкул и Юрий Бойко. Первый представлял "ахметовское" крыло, второй – "фирташевское". В ноябре 2018 году так называемая "группа Фирташа-Левочкина" откололась от ОБ, договорившись о создании новой политической платформы с партией Вадима Рабиновича "За жизнь", фактически лидером которой является Виктор Медведчук.

Сейчас бывшие "регионалы" идут в Верховную Раду двумя списками: от "Оппозиционной платформы За жизнь" (Медведчук, Бойко, Рабинович и другие) и от "Оппозиционного блока".


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