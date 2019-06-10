Холодницкий: Зеленский не ставил САП временных рамок по антикоррупционным расследованиям

Президент Украины Владимир Зеленский не ставил руководству антикоррупционных органов временных рамок для демонстрации эффективности работы и обещал не защищать коррупционеров нынешней власти. Такое заявление сделал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью "Интерфакс-Украина".

" СМИ немного перекрутили - никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить… То есть, к стенке нас президент не ставил, дедлайны не выставлял, был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве", - сказал Холодницкий.

По словам руководителя САП, президент предложил ему и директору НАБУ Артему Сытнику быть частью этих изменений.

"Считаю, что это нормально. По меньшей мере, его предложение в таком виде я принимаю и абсолютно поддерживаю", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, были ли еще какие-то пожелания от главы государства, Холодницкий отметил: "Сразу скажу, что не было никаких списков, кого садить. Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет".

Напомним, 26 февраля Конституционный Суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, после чего САП закрыла все дела по этой статье, открытые в отношении политиков и чиновников.