Нацкорпус опроверг участие в конфликте в "Барабашово"

В потасовке на харьковском рынке пострадали 9 людей.

Нацкорпус опроверг участие в конфликте в "Барабашово"
Рынок "Барабашово"

В "Национальном корпусе" опровергли свое участие в потасовке на харьковском рынке "Барабашово", во время которой 9 людей получили травмы, один из них - оператор местного телеканала - попал в реанимацию.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в телеграмм-канале харьковского "Нацкорпуса".

В организации утверждают, что СМИ и администрация ТЦ "Барабашово" распространили ложную информацию о том, что "Нацкорпус" пытался захватить магазин предпринимателя АТОвца и "кроме арматуры, колющих предметов, использовали огнестрельное оружие".

"Мы официально заявляем о том, что ни Анатолий Шиян, ни Национальный Корпус целом не имеют никакого отношения к противоправным действиям 7 июня, которые произошли в "Барабашово"", - отмечается в заявлении.

В документе говорится, что пресс-служба администрации ТЦ опубликувала "видео очевидцев", где видно, как человек открывает огонь по людям, отмечая, что он "является активистом Национального Корпуса и участвовал в ряде партийных мероприятий".

"При этом пресс-служба рынка публикует стопкадр с мужчиной, который стрелял, и фото председателя полтавского отделения Национального Корпуса Анатолия Шияна, утверждая, что это одно и то же лицо", - сообщили в "Нацкорпусе".

В организации требуют опровержения неправдивой и клеветнической информации относительно участия главы полтавского отделения Анатолия Шияна и всего Нацкорпуса в противоправных действиях 7-8 июня на рынке "Барабашово" в Харькове.

Ранее в "Нацкорпусе" утверждали, что конфликт в "Барабашово" произошел из-за агрессивного вымогательства администрации рынка.

Напомним, потасовка на харьковском рынке "Барабашово" произошла в пятницу, 7 июня. В полиции заявили, что инцидент случился из-за имущественного спора между предпринимателями. Согласно заявлению администрации рынка, люди назвавшиеся представителями "Нацкорпуса" захватили магазин ветерана АТО, который в свою очередь позвал на помощь собратьев из ветеранских организаций.

В результате конфликта пострадали 9 человек, в том числе оператор местного телеканала Вадим Макарюк. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК УКраины.

Нападение на оператора расследуют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.


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