В СНБО опровергли фейк РФ о перевозке ручного оружия в пассажирских вагонах

В Центре противодействия дезинформации при СНБО назвали фейком сообщение РФ о том, что Украина якобы перевозит оружие от партнеров в пассажирских вагонах.

"Все предоставленное от партнеров оружие перевозят в специальных вагонах и по другим маршрутам", - подчеркнули в ЦПД.

В СНБО также опровергли информацию о том, что ракета может попасть в движущийся поезд.

Отмечается, что запускаемые РФ ракеты летят по заданной траектории к месту назначения, поэтому попасть в движущийся поезд очень мала вероятность.

РФ также распространяет фейковую информацию о том, что никто не гарантирует, когда прибудет поезд.

В СНБО сообщили, что маршруты поездов изменяются из-за характера ведения боевых действий. Поезд может опаздывать в случае ракетных обстрелов железнодорожной инфраструктуры.