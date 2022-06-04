В СНБО опровергли фейк РФ о перевозке ручного оружия в пассажирских вагонах
Маршруты поездов изменяются из-за характера ведения боевых действий, информирует
В Центре противодействия дезинформации при СНБО
"Все предоставленное от партнеров оружие перевозят в специальных вагонах и по другим маршрутам", - подчеркнули в ЦПД.
В СНБО также опровергли информацию о том, что ракета может попасть в движущийся поезд.
Отмечается, что запускаемые РФ ракеты летят по заданной траектории к месту назначения, поэтому попасть в движущийся поезд очень мала вероятность.
РФ также распространяет фейковую информацию о том, что никто не гарантирует, когда прибудет поезд.
В СНБО сообщили, что маршруты поездов изменяются из-за характера ведения боевых действий. Поезд может опаздывать в случае ракетных обстрелов железнодорожной инфраструктуры.